Rolland Courbis : "J'aurai l'occasion de revenir voir un match du SM Caen de temps en temps"

Rolland Courbis est intervenu auprès du SM Caen et de Fabien Mercadal pendant quatorze matchs de Ligue 1

Caen, France

Rolland Courbis était l'invité du dernier Allo Malherbe de la saison ce lundi soir.

Le co-entraîneur du SM Caen a évoqué sa fin de collaboration avec le SM Caen, trois mois après son arrivée pour soutenir l'entraîneur Fabien Mercadal.

"J'ai vu quand même à mon arrivée un staff fatigué, épuisé moralement, des joueurs qui avaient perdu confiance donc ce n'était pas simple. On s'est retroussé les Manches quand même. Malheureusement cela n'a pas suffi mais il est tout à fait logique maintenant que je reste sur mes idées.

Dans le sens que je ne me vois pas remplacer Fabien (Mercadal). On est sur la même longueur d'onde avec le président. On se quitte évidemment en très bon terme. Je reste supporter d'un club pour qui j'ai toujours eu de l'affection depuis la présence de Guy David, un ami d'enfance.

J'aurai l'occasion de revenir voir un match de temps en temps. Et si je peux être invité dans une dizaine de mois au dernier match à domicile qui permettra en cas de victoire de revoir le Stade Malherbe en première division, je serais le plus heureux de venir assister et de répondre à cette invitation."

Arrivé en Février, Rolland Courbis aura travaillé en compagnie de Fabien Mercadal pendant quatorze matchs de Ligue 1 cette saison obtenant quatre victoires et trois matchs nuls pour sept défaites.