Après Tavares et Gomis, un autre cadre du DFCO quitte le club. Le milieu de terrain Romain Amalfitano s'engage en Arabie Saoudite avec Al-Faisaly.

Romain Amalfitano quitte le DFCO et rejoint l'Arabie Saoudite

Décidément, même officiellement terminé, le mercato n'en fini plus de venir bouleverser l'actualité du DFCO. Après l'arrivée comme joker de l'attaquant Moussa Konaté, c'est cette fois dans le sens des départs que ça bouge. Le milieu de terrain de 31 ans Romain Amalfitano quitte la Bourgogne, et s'engage en Arabie Saoudite pour deux ans avec le club d'Al-Faisaly. Le club saoudien l'a officialisé, dimanche 25 octobre 2020. Romain Amalfitano était au club depuis 2013, d'abord prêté une saison par les anglais de Newcastle, puis définitivement recruté en 2014. Il aura joué au total 230 matchs avec Dijon, pour 6 buts marqués et 18 passes décisives.

"Toujours exemplaire"

"Romain possède de belles qualités humaines, il a toujours collé à l’esprit de notre club. Il a adhéré au projet du DFCO et s’y est inscrit dans la durée, a réagi le président du DFCO Olivier Delcourt sur le site du club. Il a bénéficié d’une bonne opportunité et émis le souhait de rejoindre Al Faisaly. Je suis allé dans son sens car il a toujours été exemplaire au DFCO".

Il rejoint Julio Tavares

Al-Faisaly, ce nom de club vous dit quelque chose ? Normal, c'est là qu'à signé un autre "historique" du DFCO, Julio Tavares, au mois de septembre dernier.