Romain Basque est la première recrue de la Berrichonne Football au mercato d'hiver

Après des semaines à expliquer que la Berri était en négociation avec un milieu de terrain défensif, on connaît désormais le nom de la première recrue du club castelroussin pour le mercato d'hiver. Selon les informations de France Bleu Berry, il s'agit de Romain Basque. Un joueur en effet expérimenté et qui connaît bien le championnat de Ligue 2. À 26 ans, il aura pour mission d'aider la Berrichonne Foot à réussir son objectif de monter en Ligue 2 et de ne pas rester en National.

Logiquement, il devrait être présent à l'entraînement des Castelroussins ce mercredi. Son contrat n'est pas encore signé pour la simple et bonne raison que le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert. Le marché des transferts débute seulement samedi matin. Mais tout est prêt pour officialiser la signature de Romain Basque.

Il retrouve le championnat de France après une escapade d'une demie-saison en Azerbaïdjan, dans les rangs du club de Neftchi Bakou. Arrivé sur place en juillet dernier, l'aventure a tourné court. Auparavant, Romain Basque a fait ses preuves avec Quevilly-Rouen Métropole et avec Le Havre.