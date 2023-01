Romain Féret, président du district de football de la Seine-Maritime, plaide pour le départ de Noël Le Graët

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est remis en cause. Suites aux accusations de harcèlement sexuel, mais aussi à ses propos sur Zinédine Zidane, qu'il n'"aurait même pas pris au téléphone" pour parler de la succession de Didier Deschamps. Le président de la "3F" est mis sur la sellette par des déclarations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castréra, évoquant une "parole en roue libre".

Un comité exécutif, réunissant les 14 membres de ce "Comex" doit se réunir ce mercredi 11 janvier à 11h, pour évoquer les derniers agissements du président. Si une majorité de ses membres s'opposent à Noël Le Graët, ils peuvent déclencher une assemblée générale extraordinaire, qui pourrait aboutir au départ du dirigeant.

En Seine-Maritime, le président de Quevilly-Rouen Métropole, Michel Mallet, ancien membre de ce comité exécutif, reste fidèle à son ami : "C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, indique le dirigeant quevillais. Le travail fait depuis son retour à la Fédération est assez exceptionnel, tant sur l'organisation que sur les résultats sportifs." On sent tout de même Michel Mallet un peu embêté après les dernières accusations de ce début de semaine : "La relation amicale comme celle que j'avais n'excuse pas tout, mais cela m'autorise à garder ce que j'ai de positif et de moins positif, mais je le garde pour moi, chacun doit assumer ses propos. [...] Je ne ferai aucun commentaire."

Cela fait "rire jaune", le président du district de football de la Seine-Maritime, Romain Féret, qui ne mâche pas ses mots contre le président de la Fédération française de football : "C'est désespérant, flippant, inadmissible. On ne peut pas fermer les yeux en permanence, ce sont des accusations graves", explique celui qui était déjà contre la réélection de Noël le Graët lors de la dernière élection fédérale. Il demande la démission du président, comme celle des membres du comité exécutif : "Ils doivent prendre leur responsabilité, cela veut dire démissionner. [...] Ils sont tous responsables."

Les présidents du district de football de l'Eure, et de la ligue de football de Normandie n'ont, ce mardi 10 janvier, pas répondu aux sollicitations de France Bleu Normandie.