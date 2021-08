Messi au PSG : "Un moment inoubliable" confie l'ancien patron des Ultras

La parole des Ultras parisiens est rare, mais l'événement est grand. En direct de l'émission "100% PSG spéciale" sur France Bleu Paris, Romain Mabille, ancien président du Collectif Ultras Paris, a salué avec émotion le recrutement de la star argentine.

"C'est un moment inoubliable pour notre club. On n'est pas allé au Parc des Princes depuis un an et demi, la fête va être exceptionnelle. Tout sera prêt pour l'accueillir !", s'est-il exclamé sur notre antenne.

Malgré les grands coups du sextuple ballon d'or face au club de la capitale en Ligue des champions, le jeune supporter confie avoir tourné la page : "Il faut passer à autre chose. Il a toujours répondu présent pour le FC Barcelone, on espère qu'il sera toujours aussi motivé avec le PSG".

Lionel Messi a été présenté à 11h aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi. Le joueur s'est ensuite rendu au Parc des Princes pour saluer les supporters.

