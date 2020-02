"Romain Philippoteaux a mis un top but, cela fait du bien à tout le monde !" (Pablo Martinez)

Nîmes, France

En double supériorité numérique, Nîmes a fait plaisir à ses supporters !

Pour la deuxième fois consécutive en L1, en l'absence de Renaud Ripart et d'Anthony Briançon, c'est Pablo Martinez qui portait le brassard de capitaine. Comme d'habitude, il s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère pour nous parler du but phénoménal de Romain Philippoteaux et de la dernière recrue Nolan Roux qui a signé à Nîmes le 30 janvier 2020 : "le but de Romain est magnifique, on le connait, on sait qu'il est capable de mettre des buts comme ça. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas tenté sa chance, je suis très content pour lui, il met un top but, ça fait du bien à tout le monde !" Le capitaine des Crocos élogieux aussi sur Nolan Roux :"c'est un garçon que l'on connait très bien, cela fait des années que l'on joue contre lui. C'est un très bon attaquant, je suis assez déçu qu'il ne marque pas pour son premier match. Il a fait une passe décisive sur mon but. Décisif pour sa première avec nous, c'est très bien !"

Prochain RDV pour les crocodiles, la réception de Dijon, autre mal classé, le mercredi 5 Février, coup d'envoi à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.