Romain Philippoteaux - "Si je peux rester au DFCO, c'est sûr que ce serait une opportunité"

Le milieu de terrain du DFCO, Romain Philippoteaux, était l'invité de l'émission 100% DFCO, vendredi 5 novembre 2021, émission spéciale en direct (et en public) à la foire de Dijon. Pourquoi n'était-il pas dans l'avion avec ses partenaires direction la Corse, pour la 15e journée de Ligue 2 face à Ajaccio ? Tout simplement parce qu'il est blessé depuis quelques semaines, victime d'une entorse à la cheville contractée à l'entraînement. Interview dans la bonne humeur, sur la saison des "Rouges", son avenir à la fin de son prêt, et un drôle de "questionnaire pour se faire des amis dans le vestiaire".

REPLAY - 100% DFCO avec Romain Philippoteaux, en direct de la Foire de Dijon Copier

Encore un peu de patience avant son retour

Le milieu offensif, la cheville immobilisée dans une attelle s'est livré sur sa blessure. "On est plus vers la fin que le début, j'ai hâte de revenir sur le terrain. Je voulais revenir rapidement, au bout d'une semaine j'avais essayé. Mais bon, j'avais un ligament rompu donc je suis parti voir un chirurgien. Il m'a donné un autre protocole plus adéquat pour soigner cette entorse, qui est compliquée à soigner, un peu plus longue, ça fait déjà trois semaines d'arrêt immobilisé. Je vais reprendre la course la semaine prochaine, j'espère être là d'ici deux-trois semaines pour postuler, pour jouer". Ce sera trop court pour le derby face à Auxerre le 22 novembre, son ancien club, il vise plutôt un retour lors de l'éventuel 8e tour de Coupe de France ou lors du déplacement à Guingamp le 3 décembre.

Il veut rester à Dijon !

Romain Philippoteaux, 33 ans, qui a découvert le monde pro avec Dijon en 2013, est prêté cette saison (sans option d'achat) par le Stade Brestois. Et il a les idées claires sur son avenir, qu'il imagine en "Rouge": "Il me restera un an de contrat. Si je peux rester au DFCO, c'est sûr que ce serait une opportunité de finir ici, d'apporter mes qualités, de pourquoi pas avoir cet objectif de remonter le club en Ligue 1 pour ma fin de carrière. Boucler la boucle. Avoir commencé ici et finir ici ce serait bien, j'aime le club et j'aime cette ville".