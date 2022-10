Romain Pitau, nouvel entraîneur de Montpellier : "Une grande fierté pour moi de diriger l'équipe"

Propulsé entraîneur principal du Montpellier Hérault lundi soir, Romain Pitau n'a pas eu le temps de réfléchir, mais n'en avait de toute manière pas besoin : "C'est une situation particulière, je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'il il n'y a pas eu beaucoup de temps de réflexion. Par contre, je m'y prépare depuis quelques années, j'ai passé le diplôme et beaucoup travaillé pour ça. J'espérais que cela arrive un jour. Malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Aujourd'hui, je suis dans cette position là. J'ai connu beaucoup de choses avec Montpellier et c'est une grande fierté pour moi, aujourd'hui, de pouvoir diriger l'équipe. Il n'y a donc pas eu d'hésitation du tout".

Dans l'ombre du coach en qualité d'adjoint chargé des jeunes depuis la nomination d'Olivier Dall'Oglio à l'été 2021, après avoir piloté la réserve, l'ancien champion de France retrouve la lumière, dix ans après avoir offert à Montpellier son premier titre de champion de France.

J'espérais que cela arrive un jour !

Et pas mal de supporters héraultais affichent à la fois de la confiance et leur bonheur de voir un des héros prendre pour la première fois les rênes de l'équipe première : "Je les remercie d'être derrière nous (...) Il y a un engouement. Après, il y a un crédit au départ. Mais quand on prend cette position, ce sont les résultats qui donnent le crédit. On connaît tous la règle du jeu. On va faire en sorte de donner le maximum et d'être nous mêmes. C'est le plus important. On ne va pas commencer à s'enflammer ou à être euphorique parce que j'ai pris ce poste là. Il faut rester soi même. Il y a de l'enthousiasme, il faut s'en servir parce qu'on va en avoir besoin. On va besoin des supporters. Et après, j'espère que tout se passera bien.

Il y a un crédit au départ. Mais quand on prend cette position, ce sont les résultats qui donnent le crédit. On connaît tous la règle du jeu.

L'esprit paillade avant tout !

Le joueur qu'il a été ne suffira pas à l'entraîneur qu'il veut devenir. Romain Pitau le sait : seules compteront les victoires pour que l'admiration des supporters perdure. Et le coach n'a que peu de temps pour convaincre. Son président a prévenu et souhaite 18 à 20 points d'ici la trêve, autrement dit deux victoires, au minimum, sur les quatre prochaines journées : "à lui de faire ses preuves, ce dont je ne doute pas", a lancé Laurent Nicollin, lundi soir.

Parler de révolution serait un bien grand mot

Romain Pitau s'est donc mis au travail, accompagné de ses trois adjoints (Pascal Baills, Jean-Yves Hours et Benoît Andrieu). Et s'il ne compte pas mener de "révolution", il entend tout de même opérer des changements, guidé par un leitmotiv, le fameux esprit paillade : "je n'ai pas rencontré les joueurs individuellement, mais mon discours collectif a été de laisser transpirer les valeurs du club, sur le terrain (...) On va insister sur l'état d'esprit, parce qu'il y a pas mal de qualités dans ce groupe. Il manque ce déclic, ce petit truc, ce supplément qui permettra de faire des différences. Mais de là à parler de révolution, c'est un bien grand mot (...) J'ai dit que je voulais inculquer cette dynamique, parce que les forces de ce club, c'est de développer cet aspect là. Il va falloir le faire avec plus de régularité, même si ça a été fait par moment".

Pour le comportement, l'attitude et l'état d'esprit, les choses sont claires. Pour le terrain, un peu moins. En tous cas, Romain Pitau n'a rien lâché sur le schéma qu'il souhaitait mettre en place et sur les hommes sur lesquels il comptait s'appuyer pour démarrer, ce samedi, face à l'Olympique Lyonnais : "Il va falloir progresser dans les deux secteurs, être très efficace défensivement. On a retrouvé un peu de solidité défensive sur les derniers matchs. Il va falloir encore faire preuve de plus de caractère, sur le plan défensif. Et aussi, sur le plan offensif, trouver des relations pour amener encore plus de générosité que sur les dernières sortie (...) Je vais m'attacher à être efficace. S'il faut ne pas avoir la possession mais être efficace, on saura le faire aussi".

Un Lyon qui a les crocs ?

Et ce n'est pas n'importe quel match qui attend l'ancien milieu de terrain, pour "ses débuts en Ligue 1". La réception de Lyon, c'est celle d'un adversaire particulier "en raison des origines du président", qui vient lui aussi de couper la tête de son entraîneur, Peter Bosz, pour le remplacer par l'alésien Laurent Blanc... ancien défenseur de Montpellier.

Je vais m'attacher à être efficace

Une équipe malade, mais néanmoins redoutable. Cela dit, peu importe, Romain Pitau ne se pose pas la question de savoir si c'est le bon moment pour jouer l'OL puis pour aller à Rennes, le weekend d'après. Pas d'avantage d'interrogation chez lui concernant la période, pas vraiment idéale pour se faire les griffes : "Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de messages. Et un ancien entraîneur m'a envoyé : dans le football, il faut être au bon moment, au bon endroit. Il m'a dit : tu es au bon endroit. C'est vrai que c'est exceptionnel de pouvoir faire ça ici. Maintenant, le bon moment, c'est moi qui vais le décider. C'est moi qui vais insuffler cette dynamique. Il n'y a jamais d'adversaire facile. C'est ce que l'on fait des matchs pour se les rendre faciles ou compliqués. On va tenter des choses, et si ça ne réussit pas, on retentera la prochaine fois. Cela m'appartient d'insuffler cette dynamique. Que ce soit Lyon ou une autre équipe, ce n'est pas le plus important."