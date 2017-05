Romain Revelli : "Faire progresser Andrézieux dans les structures, l'organisation et le niveau"

Le nouvel entraineur d'Andrézieux-Bouthéon s'est confié à France Bleu dans le Debrief quelques jours après avoir été désigné comme le futur entraineur du club qui évoluera la saison prochaine en CFA. Il évoque ses motivations et également l'avenir de Christophe Galtier dont il a été l'adjoint

Pourquoi Andrézieux-Bouthéon ?

Le plus important c'était d'adhérer à un bon projet sportif. Le hasard fait que c'est dans une région que je connais bien et que j'aime beaucoup. J'ai passé 14 ans à l'ASSE en tant que joueur, formateur puis adjoint. Mon dernier petit garçon est né à Saint-Chamond quand j'étais adjoint. J'aime cette région et je la connais. Deux choses m'ont séduit. D'abord des dirigeants et des gens sains et sur la même longueur d'onde. Ils ont faim de structurer leur club. Et puis les infrastructures : on ne peut pas imaginer jouer dans ce stade en DH ou en CFA 2. L'idée c'est de professionnaliser la structure encore plus. S'entrainer le matin, avoir un préparateur physique, un staff médical, aller plus loin dans l'aspect athlétique et tactique. Avec le fait d'avoir un entrainement à temps plein, on espère faire progresser le club, dans les structures, l'organisation et le niveau.

Le départ annoncé de Christophe Galtier de l'ASSE

J'ai vécu 4 saisons au plus près de Christophe avec des classements où on a progressé jusqu'à être 4e, la victoire en Coupe de la ligue. J'ai fait les deux première épopées en Ligue Europa en tant qu'adjoint et après je suis parti. Je connais trop le football pour permettre de parler en étant plus dans le club. C'est comme quand on parle de l'équipe, il faut voir les entrainements, il faut savoir ce qui se passe dans les vestiaires. Mais on peut comprendre que le football est une histoire de cycle. Peut-être qu'il se dit qu'il veut passer à autre chose, que c'est compliqué de faire progresser l'équipe. C'est un coach qui a toujours été dans l'intérêt du club. On dit souvent que les coaches doivent éviter de faire l'année de trop, c'est surement son questionnement. Il a encore un an de contrat et ce n'est pas toujours simple de régler tout ça.