Romain Revelli nouvel entraîneur de l'USL Dunkerque après le départ de Fabien Mercadal

La saison a été éprouvante. Et elle signe la fin de l'histoire entre Dunkerque et Fabien Mercadal. Le technicien, ancien entraîneur du Paris FC, et le club ont trouvé un accord pour une résiliation à l'amiable du contrat qui les liait jusqu'en 2022.

Après avoir assuré le maintien à la dernière journée, Fabien Mercadal n'honorera donc pas sa dernière année. Le club a remercié son entraineur pour le travail effectué au cours de cinq saisons sur le banc dunkerquois. Il avait déjà été à la tête de l'équipe en 2012 et 2016.

Romain Revelli prend la tête de l'équipe

Pour le remplacer, c'est Romain Revelli qui est nommé entraîneur. Il s'engage pour une durée de deux ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Agé de 43 ans et originaire de Saint-Etienne, il a notamment été l'adjoint de Christophe Galtier sur le banc des Verts pendant cinq ans, cumulant plus de cent matchs de Ligue 1. Il a aussi entraîné Eviant Thonon-Gaillard et Cholet. Il arrive d'Andrézieux, où il a coaché cette équipe de National 2 pendant deux ans. « C’est le choix de la raison puisque nous devons grandir et nous stabiliser », explique le président du club Jean-Pierre Scouarnec dans un communiqué.