Romain Salin résilie son contrat avec le Stade Rennais après 4 saisons au club

C'était une nouvelle attendue pour les fans du Stade Rennais. Romain Salin, 38 ans, ne sera plus au club la saison prochaine. Il vient, avec l'accord des dirigeants Rouges et Noirs, de résilier son contrat. Arrivé en 2019, Romain Salin aura passé 4 saisons en Bretagne, d'abord comme 2e gardien, puis comme 3e portier.

Le joueur, né à Mayenne et originaire du Ham dans le département de la Mayenne, n'aura jamais réussi à s'imposer dans les buts rennais, mais a toujours été considéré par le club comme un joueur d'expérience, pouvant aider les plus jeunes. "Le club remercie Romain pour son professionnalisme et son engagement. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière", écrit le Stade Rennais sur son compte Twitter.

Au total, Romain Salin aura joué avec les Rouges et Noirs 28 matchs dont 6 en Coupe d'Europe, en grande majorité pendant la saison 2020-2021.