Ligue 1 : "Ma carrière n'a pas été linéaire", le Finistérien Romain Thomas prend son pied à Angers SCO

Landerneau, France

Titulaire indiscutable en défense à Angers, Romain Thomas a débuté dans le club de Landerneau, avant d'intégrer Brest, où il a fait ses armes, des 14 ans fédéraux jusqu'aux professionnels. Très peu présent sur le terrain, le joueur n'est pas prolongé. Il suit alors les conseils d'Alex Dupont et de Corentin Martins, l'entraîneur et le directeur sportif de l'époque et s'inscrit au stage UNFP, pour les joueurs sans contrat.

Romain Thomas : "On a eu de longues discussions avec mes parents. Mais soit c'était ça, soit c'était fini."

Aujourd'hui Romain Thomas le sait, cette période représente le moment le plus important de sa carrière. "Ma carrière n'a pas été linéaire, affirme-t-il à France Bleu Breizh Izel. Repasser par le milieu amateur avant de revenir chez les pros m'a permis de reprendre confiance en moi et surtout de retrouver le plaisir."

C'est en ayant retrouvé ce plaisir, perdu à Brest, que Romain Thomas a intégré l'équipe d'Angers, après un passage à Carquefou (CFA). Il est titulaire en Ligue 1 pour la quatrième saison de suite.

Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais sauté le stage UNFP.

Romain Thomas continue de conserver un lien tout particulier avec le milieu amateur, notamment en allant voir régulièrement ses amis sur le terrain, en Finistère. "J'aime prendre connaissance de ce qu'ils font. Et puis c'est le vrai foot ça aussi, de ne pas oublier d'où l'on vient et essayer de s'appuyer là-dessus. Il y a de belles valeurs à tous niveaux, donc il faut avoir l'intelligence de regarder ce qui se fait dans les niveaux inférieurs."

Car Romain Thomas le rappelle, le foot c'est avant tout prendre du plaisir. "Si tu n'as plus le plaisir, autant arrêter car tu ne seras plus performant sur le terrain."

A Guingamp ce samedi

Avec quatre matchs gagnés sur six, Angers SCO arrive en force à Guingamp, ce samedi. "Ce n'est pas parce qu'on va chez le dernier que ce sera plus facile. On connait la qualité de l'équipe guingampaise."

Il est vrai qu'En Avant de Guingamp a déjà battu les Angevins au match aller et en coupe de la Ligue. "Ce serait manquer d'humilité de dire que le match s'annonce facile."