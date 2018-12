Romuald Marie,défenseur au Vendée Les Herbiers Football invité d'"une semaine en ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Mayenne et France Bleu Maine, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Romuald Marie, joueur du VHF les Herbiers est l'invité de cette émission entièrement numérique cette semaine.

C'est un héros de la Coupe de France ! Le défenseur Romuald Marie fait partie des joueurs du Vendée les Herbiers Football qui ont affronté le PSG en finale de la Coupe de France en mai dernier. Au côté d'Anthony Brulez, Romuald Marie décortique l'actualité football de la semaine en Pays de la Loire.

Les Herbiers ( qui évoluent cette saison en National 2) espèrent faire aussi bien cette saison. Les vendéens sont de nouveau qualifiés pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, ils joueront début janvier 2019 à Tours, équipe de National.

En Ligue 1, les équipes de Nantes et Angers sont de nouveau privées de match cette semaine. Les rencontres Nantes-Montpellier et Amiens-Angers sont reportés à cause de l'actualité sociale.

En National, Le Stade Lavallois espère se relancer face à Tours en match avancé ce jeudi soir.

Tous les jeudis, l'équipe de France 3 Pays de la Loire évoque avec son invité l’actualité du football dans la région, en particulier pour les trois clubs du championnat national (Cholet - Le Mans - Laval) et les deux clubs de Ligue 1 (Angers SCO – FC Nantes ).

Dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat.

À retrouver aussi, la chronique hebdomadaire d’Olivier Quint, ancien footballeur professionnel.