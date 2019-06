Route d'Occitanie : Arnaud Démare s'impose au sprint à Martres-Tolosane

Le sprinter français a été le plus rapide ce vendredi après-midi, au terme de la deuxième étape de 187,7 km, entre Labruguière et Martres-Tolosane.

Martres-Tolosane, France

Tout s'est décanté dans les derniers kilomètres, mais c'est bien par un sprint massif que s'est terminée la deuxième étape de la Route d'Occitanie, ce vendredi après-midi à Martres-Tolosane (Haute-Garonne).

Et dans cet exercice, c'est Arnaud Démare qui s'est montré le plus fort, en devançant les autres sprinters du peloton.

Une échappée avec quatre coureurs s'était pourtant formée dans les premiers kilomètres de l'étape, à la sortie de Labruguière, et a tenu bon pendant la quasi-totalité du tracé, sur les routes du Lauragais et du Volvestre, avant d'être avalée par le peloton à moins de cinq kilomètres de l'arrivée, sous l'impulsion de l'équipe Groupama-FDJ.

La formation française a alors parfaitement guidé Arnaud Démare, qui a levé les bras devant le public du Volvestre.

Etape-reine samedi dans les Pyrénées

Samedi, changement de décor, et place à la montagne, avec l'étape-reine de cette Route d'Occitanie. Les coureurs partiront d'Arreau (Hautes-Pyrénées) à la mi-journée, pour arriver dans un site inédit au-dessus de Luchon : l'Hospice de France, après une montée de 12 kilomètres, avec des passages à 11 voire 13% de pente. Juste avant, ils auront dû gravir la Hourquette d'Ancizan et le Port de Balès, en passant par les routes de la Bigorre, du Comminges et de la Barousse.