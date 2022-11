Route du Rhum : Kito de Pavant arrive en Guadeloupe, la onzième place pour le marin héraultais

L'humilité le caractérise, mais Kito de Pavant n'a pas à rougir, lui qui a terminé la douzième édition de la Route du Rhum aux portes du Top 10, dans la nuit de vendredi à samedi, à bord de son monocoque HBF - Reforest’Action, sorti en 2014, face à des monstres bien plus récents, engagés eux aussi dans la catégorie Class 40,

ⓘ Publicité

A 61 ans, le méditerranéen qui continue de nourrir autant de rêves que de projets, et qui en réalise un grand nombre, a bataillé parmi les meilleurs dans une flotte de 55 bateaux, pour finalement débarquer à Pointe-à-Pitre après 16 jours, 10 heures, 30 minutes et 45 secondes de mer et de vent, un peu plus de deux jours après le vainqueur Yoann Richomme.

loading