Ligue 2 - J22 : le Nîmes olympique concède le nul face à Strabourg 2-2

Après une première mi-temps aboutie et une ouverture du score, le Nîmes Olympique s'est fait reprendre par le Racing club de Strasbourg. Score final : 2 - 2.

Les Crocos, 9e avant cette rencontre, avaient la possibilité de s'approcher du pied du podium mais ils ont raté le coche, vendredi soir, aux Costières face à Strasbourg. Malgré une première mi-temps dominée largement par les hommes de Bernard Blaquart, les strasbourgeois ont trouvé les ressources pour revenir et même mener au score en seconde mi-temps. Score final: 2 - 2. Le Nîmes Olympique est désormais 10e de ligue 2.

Des buteurs inédits pour le Nîmes Olympique

En première mi-temps, la domination est nîmoise. Mais il a fallu attendre la 39e minute pour que les Crocos ouvrent le score. Sur un centre de Renaud Ripart, Sissoko ne parvient pas à reprendre le ballon de la tête mais Thioub, placé au deuxième poteau, arme sa frappe et ouvre le score pour les gardois. Premier but de Sada Thioub sous le maillot du Nîmes Olympique. 1-0.

Sada Thioub célèbre son premier but sous les couleurs du Nîmes Olympique © Maxppp - JEAN CLAUDE AZRIA

Dès l'entame de la seconde période, les strasbourgeois montrent un autre visage. A plus de 25 mètres, Dimitri Lienard tente sa chance de loin, plus de 25 mètres et trompe Yann Marillat. Dix minutes plus tard, à la 68e minute, sur une ballon perdu par Théo Valls, dans le rond central, Baoken sert Guillaume qui marque le deuxième but alsacien. 1-2. Zié Diabaté va réduire le score pour les nîmois. Sur un corner de Savanier, le gardien Strasbourgeois loupe sa sortie et dévie le ballon vers Diabaté qui marque son premier but en professionnel. 2-2. Le score en restera là.

Le Nîmes Olympique est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, après Brest, mais ne parvient pas à enchainer à domicile. Toujours qu'une seule victoire aux Costières pour les Crocos cette saison. Le Nîmes Olympique est 10e de Ligue 2. Amiens est le prochain adversaire des gardois.