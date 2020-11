Ruben Aguilar, ancien défenseur de Montpellier, en renfort chez les Bleus

Appelé en renfort par Didier Deschamps, Ruben Aguilar connaît sa première convocation avec l'équipe de France de football. Le latéral droit de Monaco, ex MHSC, rejoindra Clairefontaine ce mardi, à la veille d'un amical contre la Finlande.

Il compte près de 100 matchs en Ligue 1, dont 29 avec Monaco où il a débarqué en provenance de Montpellier, en août 2019. A 27 ans, Ruben Aguilar est pour la première fois appelé en équipe de France, lui qui peut évoluer sur le côté droit de la défense, comme sur le côté gauche.

Le fruit de ses très bonnes prestations sur le rocher (un but et deux passes décisives), bien sûr, mais aussi la conséquence de plusieurs absence et blessures, auxquelles fait face le sélectionneur : Benjamin Pavard, Ferland Mendy, Bouna Sarr, ou encore l'ancien héraultais Nordi Mukiele.

Ruben Aguilar, 69 joutes de Ligue 1 avec le MHSC entre 2017 et 2019, est attendu à Clairefontaine, ce mardi, alors que la France affronte la Finlande en amical, ce mercredi (21h10). Un match de préparation en vue des confrontations face au Portugal et face à la Suède (14 et 17 novembre), dans le cadre de la Ligue des Nations.