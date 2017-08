Rudi Garcia "assume" être le "seul fautif" après la déroute de l'OM à Monaco

L'OM a au moins apporté un nouveau concept au football français : la... demontada.

C'est un véritable naufrage : Marseille piétiné, humilié, à Monaco ce dimanche soir : défaite.. 6 buts à 1, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Le 11 olympien pour ce soir ! #ASMOMpic.twitter.com/PZqVReaT5s — Olympique Marseille (@OM_Officiel) August 27, 2017

Doublé de Falcao

'"C'est de ma faute. je n'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Quand on met une équipe en place pour ne pas prendre de but, et qu'on en prend un après 2 minutes.. " Rudi Garcia

Quel est le point commun entre un éléphanteau et l'OM ? Ils ont pas de défense. #ASMOM — Carambar Officiel (@Carambar_France) August 27, 2017

Le club de la Principauté menait déjà 4-0 à la pause. Rémi Cabella a sauvé l'honneur et inscrit le seul but marseillais de la soirée. L'OM a cédé en fait dès la première action des monégasques.. après moins de deux minutes de jeu.. un but du polonais Glik, sur coup franc

"On a pris deux coups francs excentrés, un corner, deux pénaltys.. on savait qu'ils marquaient 50% de leurs buts sur ces phases-là, j'avais mis aussi l'équipe la plus athlétique pour y répondre, mais vous voyez que le foot est parfois particulier. Même en ayant les joueurs les plus grands en taille, ça n'a pas suffi sur les coups de pied arrêtés" Rudi Garcia

-Déjà 4-0 à la MT ça fait bcp Valère?

-Oui on a fait une très bonne 1ère MT

-Mais tu joue à l'OM non?

-J'ai re-signé à Monaco à la MT #ASMOMpic.twitter.com/QDUrNtrM8a — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) August 27, 2017

Ce score fleuve est d'autant plus rageant que Rudi Garcia avait aligné, sur le papier, une équipe très défensive : un "bus". Avec 3 joueurs dans l'axe, et deux latéraux plus Amavi en milieu de terrain.

" Ce soir, je suis l'entraîneur le plus malheureux. On va être solidaire. Mais j'assume. Je suis le guide de cette équipe et je suis le seul fautif" Rudi Garcia

Les Marseillais de W9 ils font moins honte que l'OM — Toto Jr. (@Toooto_13) August 27, 2017

L'OM est quand même 6e après cette 4e journée de championnat. Prochain match : dans deux semaines, le dimanche 10 septembre face à Rennes

1997 - Marseille n’avait plus encaissé au moins 6 buts lors d’un match de Ligue 1 depuis le 24 mai 1997 (0-8 v Lyon). Project. pic.twitter.com/ZRi21BLGie — OptaJean (@OptaJean) August 27, 2017

La fiche du match :

Buts: Monaco: Glik (2), Falcao (20 s.p., 34), Diakhaby (45), D. Sidibé (68), Fabinho (79 s.p.)

Marseille: Cabella (75)