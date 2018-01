Son caractère, Maxime Lopez doit en faire une force. Pas un handicap. Voilà le message empreint de bienveillance que Rudi Garcia a voulu faire passer auprès de son jeune et talentueux milieu de terrain.

Il a de très grandes chances d'être une nouvelle fois titulaire, ce mardi, à Epinal en 16e de finale de Coupe de France. Le jeune Maxime Lopez retrouve du temps de jeu ces dernières semaines, après un passage à vide. Mais celui est considéré comme la dernière pépite du centre de formation de l'OM doit encore.. c'est le moins qu'on puisse dire.. "canaliser" son caractère.

Depuis le match à Caen vendredi dernier (victoire de l'OM 2-0), voilà une image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux.. On y voit, enfin surtout on y entend son entraîneur le rappeler sévèrement à l'ordre

« Regarde-le ce branleur là... Ferme-la ! Reviens !! »



Gestes d'humeur, signes d'agacement, Maxime Lopez a parfois du mal à cacher sa frustration. Problème ? ça commence à se savoir dans le milieu.. Avantage ? il en a conscience.

"Sur le moment je n'ai pas entendu le coach me crier dessus. Après, c'est moi le fautif. Il faut que j'arrête de m'énerver comme ça, je perds de l'énergie bêtement. Il faut que je me focalise sur le terrain, sur le jeu. Il faut que j'arrête de me prendre la tête avec les arbitres" Maxime Lopez

Pour franchir un nouveau palier, il doit aussi.. il le sait.. faire de ce caractère une force, et pas un handicap

"Qu'il ait du caractère, c'est très important ; ça fait partie de sa personnalité. Après, il faut le mettre au bon endroit et au bon moment, et ne pas tomber dans le panneau de la provocation adverse. A Caen, j'avais peur qu'il prenne un carton qui nous réduise à 10. Voilà pourquoi quand votre enfant fait une bêtise, il faut lui taper sur les doigts. Et oui je l'aurais bien mangé tout cru. Quand il fait manque de discernement et de maîtrise comme il l'a fait à Caen.. mais bon.. ça fait partie de l'apprentissage" Rudi Garcia

Soigner son image, sans devenir lisse.. mais sans passer non plus pour un minot au sale caractère. Le fait de le reconnaître est déjà un grand pas pour lui, et la promesse d'un avenir doré.