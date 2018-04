Marseille, France

Un but de retard : loin d'une mission impossible pour l'OM, ce jeudi, face à Leipzig. Même si les hommes de Rudi Garcia ne sont pas à l'abri d'un but allemand au Vélodrome, qui leur compliquerait sérieusement la situation. Mais l'attente est énorme, partout en ville ; car c'est bien une place en demi-finale de Coupe d'Europe qui va se jouer au Stade Vélodrome. Et l'OM reste le dernier club français engagé cette saison sur la scène européenne..

"Il ne faut pas faire le match avant, par contre il faut bien le préparer" Rudi Garcia

[#Décla💬] Garcia : "Les statistiques de l'UEFA disent qu'on a environ 45% de chances de se qualifier après avoir perdu 1-0 à l'aller. Quoi qu'il en soit, il faudra marquer et tout faire pour garder notre cage inviolée" pic.twitter.com/nylNhLMxNU — Footballogue (@Footballogue) April 11, 2018

En conférence de presse, Rudi Garcia est apparu plutôt détendu, serein. Mais c'est une façade. A l'intérieur, ça bouillonne déjà..

"Depuis dimanche, on travaille beaucoup avec le staff. On fait tout pour donner les bonnes informations aux joueurs. A l'aller, ils ont très très bien répondu sur le plan de jeu. Il faudra que demain (jeudi) ce soit ça, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi la folie de l'OM pour se qualifier" Rudi Garcia

L'entraîneur pourra déjà compter sur son public. Le Stade Vélodrome promet une ambiance des grands soirs, avec plus de 60 000 spectateurs. Le record d'affluence d'un match européen de l'OM sera battu c'est certain : il date de 2004, pour un OM / Newcastle (58 897 spectateurs)