Rudi Garcia défend ses attaquants bec et ongles

L'OM est 2e du championnat, mais ses attaquants de pointe marquent peu, voire pas du tout. Un problème ? Au contraire, pas du tout, répond l'entraîneur marseillais.

K. Mitroglou à 2 buts en Ligue 1, V. Germain au compteur toujours bloqué à 0 : pas évident cette saison de porter le costume d'avant-centre à l'OM. Mais ça n'empêche pas le club marseillais d'occuper la place de dauphin du PSG, depuis sa nette victoire (3-0) à Metz mercredi soir.

Certes, Clinton Njie affiche déjà 5 réalisations en Ligue 1, mais sans occuper vraiment le poste de numéro 9. Hors, l'avant-centre est toujours à Marseille au centre de toutes les attentions, les attentes, et.. les critiques...

"ça ne m'inquiète pas. Ils travaillent à l'entraînement, ils ont toute ma confiance, on est proche d'eux (..) On réussit à être second, sans que nos attaquants de pointe fonctionnent vraiment bien, donc quand ils vont bien fonctionner ça sera un plus indéniable. Il faut les laisser tranquilles. " Rudi Garcia