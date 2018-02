L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est monté au créneau, ce samedi, pour appeler à une meilleure protection des attaquants sur les terrains de Ligue 1, et en particulier de Florian Thauvin.

MARSEILLE

Florian Thauvin, cette saison en Ligue 1, c'est sur un plan purement statistique : 14 buts et 10 passes décisives. Mais le joueur vient aussi de sortir touché, physiquement, lors de ses 2 derniers matchs ; à St-Etienne le week-end dernier (2-2) comme face à Braga en Europa League (Victoire de l'OM 3-0) ce jeudi au stade Vélodrome. Et son entraîneur a profité des micros pour demander plus de protection envers les "artistes" du championnat.

"ça fait 2 matchs qu'il se fait massacrer, matraquer (..) ; entre St-Etienne et le dernier match ça fait beaucoup de coups pris, ça fait 2 fois qu'il se fait trouer la jambe, il a des plaies qui doivent cicatriser (..) il serait temps de le protéger un peu, parce que si on veut continuer à voir du spectacle, il vaudrait mieux que les artistes soient sur le terrain plus qu'à l'infirmerie" Rudi Garcia

L'OM reçoit Bordeaux ce dimanche, en match de clôture de la 26e journée de Ligue 1.