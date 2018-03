L'OM a fait illusion pendant presque 45 minutes au Parc des Princes. Mais dès l'ouverture du score signée A. Di Maria dans les arrêts de jeu de la première période, la rencontre a définitivement basculé. Et le rideau est tombé sur les espoirs phocéens, bientôt douchés 3-0 comme 3 jours plus tôt en championnat.

"On aurait aimé être les 1ers depuis longtemps à les faire tomber. En 1ère période on était sur la bonne voie. Mais on n'a pas le droit de prendre un but dans le temps additionnel de la 1ère période. Le match s'est arrêté là" Rudi Garcia

Face à Berchiche ou encore Di Maria, Steve Mandanda a d'abord repoussé l'inévitable. Mais ses partenaires résistaient aussi plutôt bien au collectif parisien. Jusqu'à.. l'erreur fatale. Dans les arrêts de jeu de la 1ère période, l'OM perd le ballon, Thiago Motta sert Angel Di Maria et d'une frappe du droit l'argentin trompe le gardien marseillais sur sa droite.

"Le plan de jeu fonctionnait, jusqu'à ce que.. par un manque d'expérience.. et j'espère qu'au moins sur les points positifs de cette défaite ...ça nous servira pour la fin du championnat, pour l'Europa league, et pour certains joueurs, pour leur carrière personnelle. Quand le chronomètre passe la 45è minute, il est interdit de prendre un but, surtout quand on a le ballon. Donc oui j'espère que ça nous servira d'expérience, pour nos jeunes joueurs, on va dire comme ça" Rudi Garcia