Troyes, Lille, Angers, Nice, Guingamp, Amiens. Voilà les 6 derniers adversaires de l'Olympique de Marseille d'ici la fin de saison en Ligue 1. Sur le papier, un calendrier qui ne paraît pas insurmontable. Mais l'OM doit aussi lutter à distance avec Lyon, dans la course au podium.

Les hommes de Rudi Garcia se sont en tout cas offert ce jeudi, en Europa League, la meilleure des vitamines pour attaquer pied au plancher ce dernier sprint. En s'imposant au Vélodrome (5-2) face à Leipzig avec une demi-finale européenne à la clef, les marseillais ont fait le plein de confiance.

A Troyes ce dimanche, Rudi Garcia doit encore bricoler. A L'absence notamment de Steve Mandanda, se sont ainsi ajoutés les blessures dans ce match européen de Bouna Sarr et B. Kamara ; tous les 2 sont forfait. Absent également, l'argentin Lucas Ocampos suspendu

'On n'a rien gagné pour l'instant. On a 6 finales de championnat à jouer. Il faut absolument gagner les 6 derniers matchs pour retrouver le podium. Après on aura j'espère 3 matchs (européens) à jouer de plus (avec la finale). Il faut surfer sur cette bonne dynamique. On joue à Troyes, qui essaie de se sauver, mais on n'a pas d'autre alternative que d'aller gagner dans l'Aube' Rudi Garcia