Marseille, France

Le sujet K. Mitroglou devient un serpent de mer, une question qui revient sans cesse, et pour cause : l'attaquant grec reste très loin, jusqu'ici, de tous les espoirs placés en lui à l'Olympique de Marseille

3 buts

Il marque peu certes (2 buts en Ligue 1, contre Caen et à Strasbourg... et 1 en Coupe de la Ligue) mais c'est encore plus sa productivité générale qui inquiète : ses déplacements, ses appels, ses occasions... l'attaquant international grec peine à s'imposer à Marseille, c'est un euphémisme. Alors, les joueurs marseillais préfèrent-ils jouer avec Valère Germain en pointe à sa place ? Voilà la réponse de l'entraîneur..

"Il faut leur demander ; un joueur professionnel ne fait pas de choix sur le terrain, il joue, il ne regarde pas qui est à côté de lui. Et dans mon équipe, je n'ai que des joueurs professionnels. Par contre, il y a le profil des joueurs. Et quand on joue avec un avant-centre de surface, il faut être capable de lui apporter des ballons. Si on revient sur le dernier match, il (K. Mitroglou) a eu un seul ballon à bien négocier, il l'a mal négocié, mais il n'en a eu qu'un ; les attaquant sont aussi tributaires des joueurs qui évoluent avec eux. Normalement nous on a assez de qualités pour amener des munitions aux attaquants, on ne le fait pas suffisamment" Rudi Garcia

L'OM rejoue ce samedi à Rennes, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.