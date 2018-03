Un quart de finale européen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout pas à tous les clubs ... français. L'OM doit encore transformer l'essai ce jeudi, à Bilbao, mais les hommes de Rudi Garcia sont en ballotage favorable depuis le résultat du match aller (3-1 au Vélodrome).

"Il faudra être plus efficace que ce qu'on a montré lors des derniers matchs à l'extérieur. On sait que ce sera dur. Gagner à San Mames, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut prendre le match dans cette optique. Si on fait nul, ou si on perd 1-0, on sera qualifié. Donc il faut aussi jouer avec sa tête. Mais croyez bien que le discours sera d'attaquer, de marquer et de gagner" Rudi Garcia