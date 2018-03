L'OM enchaîne les matchs à un rythme infernal. Avec déjà 45 rencontres au compteur, c'est le club français qui a le plus joué cette saison. Entre les coupes et le championnat, les Marseillais jouent tous les trois jours : "ce serait bien de jouer tous les quatre jours d'ailleurs" lance, un brin agacé, Rudi Garcia.

Il serait temps que nos dirigeants nous mettent dans les meilleures conditions pour ne pas perdre de points en championnat après l'Europa League et pour ne pas galvauder cette compétition - Rudi Garcia

Le coach de l'OM s'inspire notamment de ce qu'il se passe dans les championnats étrangers : "si on était comme en Italie et en Allemagne à pouvoir jouer le lundi après les matchs de jeudi en Europa League ça changerai tout".

Si on veut qu'on joue l'Europa League à fond, qu'on nous permettent de jouer le lundi avec un quatrième jour de récupération sinon on aura encore des blessés et des points de perdus en championnat - Rudi Garcia