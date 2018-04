Marseille, France

Mandanda, Rami, Rolando, et Thauvin, faites les comptes : 4 joueurs cadres de l'OM sont donc sur le flanc pour ce premier rendez-vous face aux Allemands de Leipzig. Le gardien, la charnière centrale, et le joueur offensif le plus décisif. Difficile d'imaginer pire scénario.

Rolando ne s’entraîne pas ce matin à la commanderie lors de la dernière séance avant le départ en Allemagne #TeamOM#OMpic.twitter.com/canXOI21vU — Le Phocéen (@lephoceen) April 4, 2018

Mais Rudi Garcia doit bien trouver des solutions. Un effectif décimé ? Peut-être. Mais ça ne semble pas le perturber plus que ça. Au moins en apparence. Comment faire autrement, ceci dit ? Son message ? C’est aux autres de savoir saisir leur chance.

"Tous les joueurs sont importants. Les remplaçants du moment sont les titulaires du lendemain (..) on est prêt à faire une 1ere manche la meilleure possible ; on ne va pas changer notre philosophie parce que certains sont absents. Les rentrants peuvent être meilleurs que ceux qui ne sont pas là" Rudi Garcia

En défense en particulier, le chantier est immense. Qui va composer la charnière centrale, notamment ? Abdennour, Sertic, Kamara et Luiz Gustavo postulent. Rudi Garcia va-t-il changer de système ? Ce mercredi, il a "noyé le poisson". La nuit porte conseil, paraît-il..