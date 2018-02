Sans vraiment se chercher d'excuse, à part la fatigue du voyage européen à Braga dans la semaine, Rudi Garcia reconnaît la supériorité du PSG, notamment sa redoutable efficacité offensive

Paris a battu l'OM 3-0 ce dimanche soir au Parc, en cadrant seulement... à 2 reprises. Mais sur ces 90 minutes, Marseille n'était curieusement franchement pas à la hauteur.

"La marche était trop haute. On n'a pas été à 100%. Il aurait fallu que le PSG soit en dessous de son niveau, et nous au moins au nôtre. On était émoussé. On a bien débuté, et malheureusement sur leurs 2 situations dans les 30 premières minutes, ils ont marqué 2 fois ; ils ont été très réalistes, même si on a eu quelques largesses sur le plan défensif" Rudi Garcia