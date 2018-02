C'était pourtant si bien parti, encore une fois, pour l'OM : Florian Thauvin ouvre le score dans les premières minutes de la rencontre.

Et si K. Monnet-Paquet égalise très vite, Morgan Sanson double la mise pour Marseille après seulement 20 minutes. Mais alors que les 3 points lui tendaient les bras, l'OM a arrêté de jouer.. et Robert Beric assez logiquement a fini par égaliser pour St-Etienne à l'entame du dernier quart d'heure.

1 point. Seulement 1. Marseille va donc devoir s'en contenter. Mais c'est clairement une mauvaise opération, d'ores et déjà, dans la course à la 2e place

"On n' pas fait grand chose pour le gagner. On ne peut pas gagner un match en faisant une 2e période comme on l'a faite, en jouant en marchant. Ce n'est pas suffisant pour nous. On n'est pas ce genre d'équipe." Rudi Garcia