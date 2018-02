Paris, France

Certains diront que ça fait partie du jeu, que c'est malin. En tout cas, Rudi Garcia voulait passer le message, et il a su s'ouvrir la porte, et les micros, pour le faire passer.

Alors qu'il est interrogé sur l'ambiance médiatique qui précède ce face à face très attendu entre l'OM et le PSG, le coach marseillais commence par répondre que "Non" sur le fait qu'ils soit désormais aseptisé. Il explique même avoir suivi la conférence de presse quelques minutes plus tôt de Dimitri Payet son capitaine, et souligne que les médias sont à la recherche de la "petite phrase" polémique, et c'est lui qui va l'offrir sur un plateau en argent.

"Demandez moi ce que je crains du côté du PSG. (..) les coups de pied arrêtés ! Parce que je pense qu'ils en obtiendront plus chez eux, qu'ils n'en ont obtenu chez nous. Encore que. Je me souviens d'un coup franc à la 93e minute. Mais surtout parce qu'il faut que M. Bastien, qui est l'un des meilleurs arbitres français, ne subisse pas la pression du Parc" Rudi Garcia

Et l'entraîneur marseillais de prendre ensuite exemple sur le dernier Lyon / OM. Match perdu par les hommes de Rudi Garcia (2-0), mais déjà arbitré par... M. Benoît Bastien.