C'est déjà une certitude : Valère Germain n'est pas du groupe qui se déplace à Bourg-en-Bresse ; l'attaquant, touché à un quadriceps, est forfait. Voilà une raison de plus d'imaginer que Rudi Garcia va à nouveau donner sa chance à Konstantinos Mitroglou, décevant depuis l'été dernier mais.. buteur vendredi dernier face à Metz (victoire 6-3) au stade Vélodrome.

En 11 matchs de Ligue 1, l'attaquant grec n'a fait trembler les filets adverses qu'à 3 reprises cette saison : à Strasbourg, contre Caen et face à Strasbourg donc (Il a également marqué à Rennes, en Coupe de la Ligue). Même s'il est arrivé blessé, ses statistiques laissent encore à désirer, c'est un euphémisme. Mais il devrait pouvoir à nouveau s'illustrer dès ce mardi en Coupe de France.

"J'ai besoin de tout le monde. Ce qui est top, c'est l'accueil du public quand il est rentré (face à Strasbourg), ce qui est top ce sont les déclarations de Dimitri Payet et de Valère Germain sur Kostas.. et ce qui est top, c'est la passe du capitaine (Payet), qui aurait pu marquer tout seul" Rudi Garcia

Relancer des joueurs, concerner l'ensemble de son groupe, c'est aussi l'avantage d'être encore engagé dans d'autres compétitions que la Ligue 1. Si l'OM est déjà écarté de la Coupe de la Ligue, le club marseillais joue encore 3 tableaux, avec également l'Europa League en ligne de mire. Et à Bourg-en-Bresse, Rudi garcia pourrait ainsi donner du temps de jeu

"ça prouve qu'on est un groupe, on ne laisse personne au bord de la route. S'il y en a un en difficulté, on l'aide et on l'amène avec nous. Parce que si on va à bon port, ce sera avec tout le monde et pas sans quelques-uns" Rudi Garcia