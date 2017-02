Rudi Garcia (OM) : "C'est bien beau de parler ... "

Rudi Garcia attend ses joueurs au tournant ce mercredi (21h) : réaction obligatoire face à Monaco en Coupe de France, 3 jours après la déroute face au PSG (5 buts à 1) en Ligue 1.

S'il y a bien un roseau qui plie mais n'est jamais prêt à rompre à l'Olympique de Marseille, c'est bien Rudi Garcia : l'entraîneur encaisse les coups, les désillusions, mais reste droit dans ses bottes. Solide. Confiant. Et conquérant.

Avant d'affronter l'AS Monaco ce mercredi en 8e de finale de Coupe de France, Rudi Garcia espère bien que ses troupes sont prêtes à se racheter. Marseille est encore groggy, après sa très lourde défaite face au Paris-Saint-Germain (5-1) dimanche soir au Vélodrome, cette fois en championnat. Mais quand vous lui demandez dans quel état d'esprit se trouve son vestiaire...

"Le groupe ? Je ne sais pas. Mais le coach lui est enragé (..) rien n'effacera la lourde défaite de dimanche. C'est bien beau de parler, j'attends des réponses sur le terrain" Rudi Garcia

Sans mettre la pression sur son groupe plus qu'il n'en faut, l'ancien technicien de l'AS Roma joue quand même sur les ressorts affectifs et exhorte ses joueurs à réagir de la plus belle des manières.

'Il me semble que quand on prend 5-1 chez nous à domicile, le match d'après on attend un minimum de fierté, d'amour-propre, de réaction pour pas alller dans des termes.. un peu plus couillus (sic) ! Comme ça on l'aura dit" Rudi Garcia

Pour affronter Monaco, l'OM est privé de Patrice Evra blessé.. un absent de plus à une cascade de forfaits : Gomis, Khaoui ou encore Hubocan. Bouna Sarr et Morgan Sanson sont également incertains