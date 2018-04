MARSEILLE

Bien sûr, ce pénalty oublié n'explique pas tout, et surtout n'excuse pas le nul de l'OM face à Montpellier ce dimanche. Mais la faute de Hilton sur Kostas Mitroglou (80e minute) dans la surface est incontestable, et si l'OM l'avait transformé, il aurait pu tout changer : le sort du match, mais aussi le classement et peut-être aussi bientôt l'avenir européen de Marseille et de .. Lyon, son concurrent direct au podium et à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Le penalty indiscutable non-sifflé pour l'OM après la balayette de Hilton sur #Mitroglou 😱 #OMMHSCpic.twitter.com/chCONQmHjg — La Minute Football (@laminfootball) April 8, 2018

Sans en rajouter, après la rencontre, Rudi Garcia a quand même souligné le poids de cette décision de l'arbitre, M. Mikael Lesage.

"On est tributaire encore une fois d'un manque d'efficacité offensive, parce qu'on a trop peu cadré. Mais bon celui qui me dit qu'il n'y a pas un penalty flagrant, et donc encore une décision arbitrale contraire ce soir... ça devient compliqué, ça devient lassant surtout, ça devient vraiment lassant de dire toujours les mêmes choses sur les 3 derniers matchs à domicile"

Même un aveugle, il sifflerait penalty sur Mitroglou #OMMHSCpic.twitter.com/2OkTUiL7tE — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) April 8, 2018

Au classement, l'OM perd sa 3e place au profit de Lyon, à cause d'un goal-average défavorable. Marseille se déplace à Troyes le week-end prochain (dimanche 17h), pendant que Lyon reçoit Amiens (samedi, 17h)