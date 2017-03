Rudi Garcia (OM) : "On était chasseur, on devient chassé, et très honnêtement c'est ce qu'on préfère"

L'Olympique de Marseille occupe, au moins provisoirement, la 5e place du championnat de Ligue 1 grâce à son large succès 3-0 face à Angers ce vendredi. L'OM croise maintenant les doigts pour que Monaco freine Bordeaux ce samedi après-midi en Principauté.

Un doublé de Florian Thauvin, et un but de Rémy Cabella consécutif à un lumineux une-deux avec Dimitri Payet. L'OM a encore régalé offensivement ce vendredi face à Angers, comme une semaine plus tôt d'ailleurs à Lorient (victoire 4-1). Ce succès, Marseille le doit aussi à son gardien Yohann Pelé, décisif à plusieurs reprises. Mais il ne souffre aucune contestation, et l'OM a parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur, Rudi Garcia

"On avait décidé de presser haut et marquer vite. Puis, si on menait au score, d'être plus compact et de jouer en attaque rapide. On avait fait le pari de la technique et de la vivacité contre la force et la taille angevines." Rudi Garcia

Grâce à cette victoire, l'OM (45 points) peut attendre sereinement la suite de la 29e journée de Ligue 1. Pour l'instant, Marseille a repris la 5e place à Bordeaux (43 points), et les Girondins ont un déplacement périlleux, ce samedi (16h45) à Monaco. L'OM surveillera aussi de près la performance de Saint-Etienne, qui reçoit Metz dimanche (15h) ; les Verts pour l'instant relégués à 5 longueurs des hommes de Rudi Gracia (40 points)

"Il y a un Monaco / Bordeaux à regarder maintenant tranquillement. On était chasseur, on devient chassé, et très honnêtement c'est ce qu'on préfère. Pourvu que ça dure longtemps, et qu'on arrive à Lille vendredi prochain à la 5e place" Rudi Garcia"

Rudi Garcia (OM) préfère être "chassé que chasseur"

L'OM rejoue effectivement vendredi prochain à Lille, notamment pour des retrouvailles avec son ancien entraîneur Franck Passi, limogé en cours de saison avant de rebondir sur le banc nordiste.