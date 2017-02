Rudi Garcia (OM) : Lassana Diarra devra "gagner sa place"

Il n'est pas parti de Marseille pendant le mercato d'hiver : Lassana Diarra réintègre pleinement l'effectif de l'OM aux yeux de son entraîneur Rudi Garcia. Mais sans privilège. Aucun.

Lassana Diarra n'a plus porté les couleurs de l'Olympique de Marseille en compétition depuis le 21 décembre dernier, à Bastia (victoire 2 buts à 1).

Le mercato devait lui offrir un moyen de trouver une porte de sortie, le milieu de terrain est finalement resté à l'OM. À lui de cravacher pour retrouver sa place, indique clairement son entraîneur Rudi Garcia.

Lassana Diarra victime d'une févrite. Une blessure qui apparaît dès la fin du mercato de janvier. — WinamaxSport (@WinamaxSport) February 2, 2017

Une dizaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes sur la première partie de saison et souvent l'ombre de lui-même, Lassana Diarra laisse tous les observateurs sur leur faim. Mais -c'est vrai- l'international doit aussi trouver une solution à son conflit avec le Lotomotiv Moscou et cette épée de Damoclès, une amende à payer de l'ordre de dix millions d'euros.

Pas de traitement de faveur

Rudi Garcia l'a laissé tranquille pendant tout le mois de janvier. Le mercato est fini en France. Lass Diarra est toujours là.

du coup diarra il va remettre "joueur de l'om" dans sa bio twitter? — Philippe (@philousports) February 2, 2017

"C'est simple. Il n'était pas apte à donner 100% en janvier. Je considère qu'il va terminer la saison (avec nous). L'équipe est sixième et qualifiée en Coupe de France, elle a tourné sans lui. À lui de gagner sa place." Rudi Garcia

Garcia : "Je considère que j'ai 7 milieux de terrain pour 3 places, en comptant Diarra et les arrivées de Sanson et Sertic." #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 2, 2017

Alors, quelle solution maintenant ? Un Lassana Diarra vraiment impliqué, enfin, à l'OM ? Ou bien des pistes plus exotiques -et plus lucratives- comme la Chine et le Moyen-Orient ?

Côté terrains, l'OM rejoue ce vendredi à Metz (20h45), en match d'ouverture de la 23e journée de Ligue 1.