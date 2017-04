Rudi Garcia (OM) prévient ses joueurs, à ce rythme ils vont regarder l'Europe à la télé l'an prochain

Le nul concédé par l'OM face à Dijon (1-1) à domicile doit sonner comme une ultime alerte : c'est le message de Rudi Garcia à ses joueurs. Un coup de pression pour remobiliser les troupes dans le sprint final et pour la course à une qualification européenne.

Ce samedi devant son public, l'Olympique de Marseille avait une belle occasion -sur le papier- de mettre la pression à ses adversaires directs dans la course à la qualification pour l'Europa League. Mais le pénible résultat nul obtenu contre Dijon (1-1) a refroidi une partie des ambitions marseillaises. Au lieu de repousser, au moins provisoirement, Bordeaux et St-Etienne à respectivement 3 et 5 points, l'OM fait du surplace et reste à portée de fusil de ses poursuivants.

"Il va falloir se réveiller à un moment ou à un autre, et faire des matchs pleins. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. On va encore regarder l'Europa League à la télévision. Donc il va falloir qu'on fasse mieux, beaucoup mieux" Rudi Garcia

Rudi Garcia (OM) : "il y a de quoi être agacé.. comment être clément ?"

Et l'entraîneur marseillais ne peut l'ignorer : le calendrier va justement lui offrir ses 2 principaux adversaires dans la course à la 5e place, d'ici la fin de saison. L'OM reçoit St-Etienne le dimanche 16 avril, et ira à Bordeaux mi-mai, pour.. l'avant-dernière journée de Ligue 1. Deux rendez-vous décisifs

De la vidéo à la place de la grasse matinée

Dans la matinée de dimanche, pas de grasse matinée d'ailleurs pour les Olympiens. Ils ont perdu leur journée de repos. Annulée. Rudi Garcia leur a finalement rajouté une séance vidéo.

Si E. Macron est "en marche", l'OM est quasiment en "marche arrière".. (Tony Selliez, FB Provence)

Avant ces confrontations directes, l'OM espère déjà redresser la barre dès dimanche et montrer un autre visage à Toulouse (15h), peut-être celui déjà aperçu d'ailleurs au Stadium début janvier avec une qualification obtenue en Coupe de France (2-1 ap) chez les hommes de Pascal Dupraz.