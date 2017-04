Rudi Garcia (OM) : "Si on continue sur la prestation des 2 derniers matchs, on va la perdre, la 5e place"

Alors que l'OM fait du surplace en ce moment, le club doit réagir ce week-end à Toulouse (dimanche 15h), sous peine de perdre sa 5e place de Ligue 1.

Le match nul de l'Olympique de Marseille face à Dijon (1-1) le week-end dernier était peut-être le dernier joker des hommes de Rudi Garcia dans la course à la 5e place. Sur le papier, les Bourguignons semblaient une proie idéale.. finalement l'OM est passé à deux doigts de la correctionnelle.

"On a grillé un joker, peut-être peut-on en griller un autre. non ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Si on continue sur la prestation des 2 derniers matchs, on va la perdre, la 5e place ; c'est obligatoire" Rudi Garcia