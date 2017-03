Rudi Garcia (OM) "souhaite conserver Bafé (Gomis) et William (Vainqueur)"

Ce sont deux piliers de cet OM version 2016 / 2017 mais ils sont tous les deux prêtés par des clubs étrangers : Bafé Gomis et William Vainqueur. Rudi Garcia l'assure, il souhaite les conserver la saison prochaine.

Le mercato de l'Olympique de Marseille a tout pour être très animé l'été prochain. Mais Rudi Garcia ne souhaite pas pour autant chambouler l'ensemble de son effectif actuel. Alors, quel avenir pour des joueurs prêtés et qui donnent satisfaction, comme Bafé Gomis et William Vainqueur ?

'"On n'a pas la main sur eux, on souhaite les conserver. Pourra-t-on le faire ? Je n'en sais rien" Rudi Garcia

Bafé Gomis, 16 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, appartient à Swansea. Quant à William Vainqueur, qui s'est peu à peu imposé en patron du milieu de terrain marseillais, il est prêté sans option d'achat par l'AS Rome.

Wiliiam Vainqueur s'était récemment interrogé sur sa situation ; et sur France Bleu Provence, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud avait déjà laissé entendre qu'il serait bientôt temps d'engager des négociations. Il avait aussi insité sur le fait que le choix sportif ne revient qu'à son entraîneur, et qu'il ne lui imposerait aucune recrue.

Quant à Bafé Gomis, pourra-t-il pour sa part accepter un rôle de deuxième attaquant, si jamais l'OM venait à investir sur un autre attaquant de grande envergure dans quelques semaines ?

'Bafé Gomis ne nous appartient pas ; il est prêté. Si son club décidé de le garder, on ne pourra rien faire. Après, ça fait partie des négociations, et il faut trouver un accord à 3 effectivement. Mais ça ne sert à rien de parler avec Bafé si on n'arrive pas non plus à se mettre d'accord avec le club auquel il appartient" Rudi Garcia