Rudi Garcia "pas inquiet" pour l'OM, et pourtant...

L'OM décroche légèrement dans la course à la 5e place alors que la Ligue 1 est entrée dans le sprint final. Mais Rudi Garcia garde confiance.

"Petit escargot porte sur son dos.. sa maisonnette"... tous les parents connaissent cet air que chantent les enfants en sortant de la crèche. L'escargot, de la Ligue 1 en ce moment, c'est bien l'Olympique de Marseille : 3 points pris sur les 3 derniers matchs. Marseille a perdu autant d'occasions de se rapprocher de Lyon et de la 4e place.. que de prendre ses distances sur Bordeaux et St-Etienne. Conséquence : après un nouveau nul à Toulouse (0-0) ce dimanche, les hommes de Rudi Garcia ont offert sur un plateau en argent la 5e place aux Girondins de Bordeaux.

"On était très bon quand on était chasseurs. Alors espérons qu'on soit de nouveau très bon en étant chasseurs. Honnêtement, je préférerais être chassé et 5e, mais ce n'est pas le cas" Rudi Garcia

L’OM n’avance plus. 3 nuls de suite. La machine est grippée ? Un coup de " moins bien " physiquement ? Non seulement l'OM est incapable de marquer à Toulouse comme à Lille deux semaines plus tôt, mais sans un Yohann Pelé redoutable en ce moment, la défense marseillaise aurait encore pu exploser en vol ce week-end.

"Non ce n'est pas physique. C'est un brin de réussite qu'on avait avant. Provoquons cette réussite". Morgan Sanson

Il reste 6 matchs à disputer. L'OM va notamment encore jouer ses deux adversaires directs pour la 5e place : St-Etienne ce dimanche au Vélodrome, puis à Bordeaux pour l'avant-dernière journée de Ligue 1.

"ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Après St-Etienne, il restera encore beaucoup de points en jeu" Bafé Gomis

Bafé Gomis (attaquant OM) ici après le nul de Marseille 0-0 à Toulouse © Radio France - Tony Selliez

Pour l'instant, Marseille a pris une longueur de retard sur Bordeaux mais conserve 3 points d'avance sur St-Etienne, freiné à domicile par Nantes ce week-end (1-1)

"On reçoit un concurrent direct dimanche (St-Etienne). Battons ce concurrent direct, on sera toujours dans la course, comme ça" Rudi Garcia

Mais l'OM a finalement une fin de saison peut-être plus compliquée que prévue. Avec, entre autres, des déplacements à Nancy et Caen qui luttent toujours pour le maintien.