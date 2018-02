Quelques minutes avant Rudi Garcia, son milieu de terrain Morgan Sanson a souligné une nouvelle fois les qualités humaines du vestiaires de l'OM, évoquant un groupe où il n'y a "que des bons coéquipiers"

Face aux micros, Rudi Garcia a donné lui aussi sa vision du vestiaire.

"Les joueurs le savent, moi une équipe barbecue ça ne m’intéresse pas. Par contre, il faut que les gars mettent sur le terrain les affinités qu'ils ont en dehors : sur l'entraide, sur le mental, sur le fait de jouer en équipe. Et ça on l'a. Mais c'est surtout qu'ils travaillent sérieusement, ils savent faire la part des choses entre blaguer et rigoler. Après trop d'affinités entre certains, ça créé des clans, mais ce n'est pas du tout le cas de ce groupe-là" Rudi Garcia