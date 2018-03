L'Olympique de Marseille et Lyon s'affrontent ce dimanche au stade Vélodrome, dans un rendez-vous crucial pour la course au podium en Ligue 1.

MARSEILLE

Les matchs entre Marseille et Lyon sont souvent dans la série des rendez-vous les plus tendus et surtout les plus spectaculaires ces dernières saisons. Ce dimanche, les 2 clubs se retrouvent au stade Vélodrome. Un face à face où Lyon a beaucoup à perdre, et où Marseille peut... frapper un grand coup : si les hommes de Rudi Garcia s'imposent devant leur public, ils compteront 8 points d'avance sur les Lyonnais au soir de la 30e journée de championnat.