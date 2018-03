Avant la rencontre, l'OM avait la ferme intention de recaler Lyon 8 points derrière. Mais vu la physionomie du match, Marseille aurait accepté sans rechigner de partager les points avec le club de Jean-Michel Aulas. Seulement, la partie a basculé dans les toutes dernières secondes..

Les hommes de Rudi Garcia pensaient bien avoir sauvé le nul grâce à l'égalisation de Kostas Mitroglou (84e), mais Memphis Depay les a crucifiés en redonnant l'avantage à l'OL sur une tête lobée à la dernière minute (90)! Juste avant le 3e but lyonnais, Mitroglou a bien cru partir en contre à la limite du hors-jeu, depuis la ligne médiane. Mais l'arbitre, Ruddy Buquet, l'a stoppé dans son élan. Ce que Rudi Garcia a franchement du mal à digérer..

Alors que Kostas Mitroglou partait seul au but, il a été signalé hors-jeu. Le score était encore de 2-2... Et vous les « arbitres Twitter », vous voyez quoi sur cette capture d’écran ? #OLOM pic.twitter.com/ZRki6H16dJ

"Au lieu de voir Mitroglou défier le gardien, et avoir de grandes chances de mener 3-2, on se retrouve avec un hors-jeu complètement imaginaire, un carton jaune pour Mitroglou et un coup franc qui nous fait perdre le match ; ça fait beaucoup quand même. Sur cette action-là, le corps arbitral a eu tout faux. J'en ai marre de dire qu'il faut la vidéo. On va juste l'attendre la saison prochaine tranquillement" Rudi Garcia