Rudi Garcia semble confirmer la tendance d'un retour de Steve Mandanda à l'OM

Sera-t-il de retour cet été à Marseille ? Steve Mandanda fait figure de favori pour venir renforcer l'ambitieux OM qui se reconstruit autour de Rudi Garcia.

Des mois que son nom revient avec insistance du côté de la Commanderie. Steve Mandanda va-t-il cet été effectuer son grand retour à l'OM, un an après avoir tenté sa chance à Crystal Palace ?

Déjà un accord avec l'OM ?

Cette saison, Yohann Pelé a assuré "l'intérim" finalement beaucoup mieux que ses débuts hésitants ne le laissaient craindre. Avec 18 clean sheets en Ligue 1, l'Albatros est devenu le recordman du nombre de matchs sans encaisser de buts en Ligue 1. Ce qui n'a pas empêché le club, ceci dit, d'encaisser au total 41 buts en championnat.

"Il nous faut un gardien. On aura besoin de deux gardiens de très haut niveau pour répondre à toutes ces compétitions à venir. On veut garder Yohann parce qu'il a fait une très très belle saison. je l'ai retrouvé avec beaucoup d'expérience et de motivation. Mais ça ne suffira pas, on veut un autre gardien de qualité" Rudi Garcia

Et d'autres chiffres donnent aussi raison à Yohann Pelé sur son bilan avec l'OM : 181 parades cette saison ; est est le quatrième gardien de Ligue 1 le plus sollicité, derrière le toulousain Alban Lafont, le messin Thomas Didillon et le dijonnais Baptiste Reynet.

Les Eagles avaient déboursé 2 millions d'euros pour s'offrir Mandanda

"Ce qui est sûr, c'est qu'on veut un gardien de très haut niveau avec Yohann, donc Steve.. il en fait partie. Je ne peux dire que ça" Rudi Garcia

Steve Mandanda a passé 9 saisons à l'OM, avant de partir l'été dernier chez les Londoniens de Crystal Palace où .. notamment à cause d'une blessure, il n'a disputé que 10 matchs. Dans la perspective de la Coupe du Monde en 2018, il a tout intérêt à retrouver un poste de titulaire. Selon nos confrères de L'Equipe, l'OM et S. Mandanda seraient déjà d'accord sur un contrat de 3 ans ; reste à convaincre les dirigeants de Crystal Palace.