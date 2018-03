Après l'élimination de l'OM en quart de finale de Coupe de France (0-3) à Paris ce mercredi, le club marseillais reste encore engagé dans 2 compétitions. Et pas les moindres : l'Europa League avec les espagnols de Bilbao au prochain tour (8e de finale) et le championnat de Ligue 1 évidemment, avec comme objectif de rester sur le podium.

Dimanche, l'OM reçoit Nantes, puis enchaîne la semaine prochaine avec la réception de Bilbao le jeudi (8e de finale aller d'Europa League), avant d'aller à Toulouse. La semaine suivante, les joueurs marseillais s'envoleront pour le match retour d'Europa League à Bilbao (Espagne), et recevront 3 jours plus tard Lyon dans un choc déterminant pour la course au podium.

La solution pour tenir ? Croiser les doigts. Et donc.. le formol ! Un antiseptique, désinfectant, mais aussi un produit connu pour ses qualités de conservateur en anatomie. Jolie formule...

"On compte bien aller le plus loin possible en Europa League. Et avec le championnat ça sera reparti début avril à jouer tous les 3 jours jusque fin mai. Il faut faire avec. Il faut que je mette quelques-uns de mes joueurs dans le formol pour qu'ils ne se blessent pas. Et pourvu que ça dure comme ça. Si on veut répondre à toutes les compétitions qu'il nous reste et qui vont nous pomper pas mal d'énergie, il faudra aussi être épargné par les blessures" Rudi Garcia