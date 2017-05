Rudi Garcia vise le Top 4 la saison prochaine avec l'OM

Il est venu dresser le bilan de sa saison. Mais c'est évidemment sur celle qui arrive que Rudi Garcia a passé le plus de temps devant les caméras et les micros ce vendredi. Objectif de l'OM la saison prochaine ? Le Top 4 de Ligue 1.

Bien sûr la cinquième place, c'est évidemment le retour d'une bonne partie du public marseillais au stade Vélodrome -pari gagné après les premiers mois de Rudi Garcia à la tête de l'OM -, mais l'entraîneur a déjà aussi le regard tourné vers la suite.

Un joueur par ligne, au moins

Quel recrutement cet été ? Sans surprise, Rudi Garcia confirme la tendance qui se dessine depuis plusieurs mois : une montée en puissance, sans complètement chambouler l'effectif. Un gardien donc, mais aussi au moins un défenseur, un milieu et un attaquant

"Le premier recrutement qu'on doit avoir, c'est de garder nos meilleurs joueurs." Rudi Garcia

Sur le poste de gardien, malgré de bons et loyaux services cette saison, Yohann Pelé doit s'attendre à retrouver un poste de doublure. Et c'est désormais un secret de polichinelle : Steve Mandanda tient plus que jamais la corde pour un retour, après une saison en Angleterre, à Crystal Palace.

Derrière ? Porte ouverte pour Karim Rekik, qui devrait bénéficier d'un bon de sortie. Le brésilien Doria a lui aussi demandé à partir. L'OM semble vouloir le conserver : une attitude de façade pour mieux le vendre ?

"On dit un joueur par ligne... Il nous faut un autre attaquant devant, si Bafé est là. Si Bafé n'est pas là, il nous faudra deux attaquants." Rudi Garcia

- 99% des rumeurs sur les internationaux français sont faux

- Issue favorable normalement pour Kamara — OManiaque (@OManiaque) May 26, 2017

Devant ? L''énigme concerne essentiellement le sort réservé à Bafé Gomis. Le capitaine, auteur de 20 buts cette saison en Ligue 1, a clairement manifesté son envie de prolonger l'aventure. Il était prêté par Swansea.

Est-il une priorité pour l'OM ? L'attaquant serait notamment dans le viseur des Turcs de Galatasaray. Du bluff pour inciter l'OM à vite prendre position sur le dossier ? Pas impossible. Même si les contacts entre les Turcs et l'entourage de Bafé Gomis se confirment, cet intérêt de clubs étrangers aux puissants moyens financiers peut aider à accélérer le dossier. Dans un sens ou dans un autre..

Galatasaray s'est rapproché de l'entourage de Bafétimbi Gomis ces derniers jours et est prêt à lui proposer un contrat "juteux". (@lequipe) pic.twitter.com/MtWL56FOdz — Actu Foot (@ActuFoot_) May 24, 2017

Clairement, l'ancien technicien de l'AS Roma veut "muscler" son effectif. Avec l'ambition de jouer sur tous les tableaux, notamment l'Europa League.

"On va y aller marche après marche. L'objectif la saison prochaine, c'est d'être dans les quatre premiers. Il y a beaucoup à reconstruire. Un effectif ne s'améliore pas en six mois ou en un an et demi. On a besoin de temps." Rudi Garcia

Et l'objectif 2017-2018 alors ?

"L'ambition et non pas l'objectif... L''ambition, ce sera de se qualifier pour la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Mais l'objectif ce sera d'être dans les quatre. De s'améliorer par rapport à cette saison." Rudi Garcia