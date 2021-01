Ruffier et l'AS Saint-Étienne, c'est terminé

L'histoire entre les Verts et Stéphane Ruffier est officiellement terminée. Le club stéphanois a publié ce lundi matin un communiqué bref pour l'annoncer :

"Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021.

Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement.

L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution".

Depuis près d'un an, et un dernier match le 16 février 2020 à Brest, Stéphane Ruffier ne jouait plus avec l'ASSE. Et ces derniers mois ont été marqués par un long bras de fer entre le joueur et son entourage d'un côté, le club de l'autre.