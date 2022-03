Rugby : Aubenas battu à Nice 40 à 22

Les rugbymens du RCAV s'enfoncent dangereusement dans les profondeurs du classement de Nationale après avoir subi une 5e défaite consécutive ce samedi à Nice. Menés 26 à 6 à la pause après avoir encaissé 4 essais et réduit le score grâce à deux pénalités de Jules Porcher, les joueurs ardéchois n'ont rien pu faire face à la volonté des protégés de Sébastien Bruno, plus que jamais en course pour les phases-finales. La situation se complique de plus en plus en revanche pour le RCAV qui va devoir réaliser un exploit dimanche prochain à domicile face à Albi pour conserver encore une chance de maintien dans ce championnat.

Les deux équipes finissent à 14 contre 14

La seconde période a été un peu confuse et tendue entre les deux formations avec une bagarre générale qui s'est soldée par deux expulsions, carton rouge à Aubenas pour l'arrière Thomas Baudy, auteur quelques minutes plus tôt du seul essai ardéchois inscrit lors de cette rencontre. Nice l'emporte avec le point de bonus offensif.