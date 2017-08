Rugby : Brive affiche de nouvelles couleurs et de belles ambitions

A 3 semaines de la reprise, le CA Brive a présenté ses nouveaux maillot ce jeudi. Surprise : en plus des traditionnels blanc et noir, une nouvelle couleur fait son apparition pour le maillot européen : un rose très prononcé ! Le staff en a aussi profité pour repréciser ses ambitions.

Le CAB l'affiche clairement : cette saison, il veut se faire remarquer.

Rose, quelque chose de plus exotique

D'abord, il y a cette nouvelle couleur. Rose pour le maillot de la Challenge Cup. Nicolas Godignon, le manager général, s'en amuse mais avec aussi une vraie pointe de sérieux : "C'est peut-être un peu surprenant, mais rose et gris foncé c'est assez joli. Et puis c'est bien de se démarquer dans ce genre de compétition, d'avoir quelque chose de plus exotique. Je me dis que le Stade Français a bien figuré avec du rose donc si ça pouvait être de bon augure pour ça aussi ce serait pas mal..."

Mais les yeux et les ambitions se tournent aussi - et surtout - vers le championnat. Là aussi nouveaux maillots, mais couleurs traditionnelles. Le blanc et le noir se déclinent vers un joli dégradé de gris.

Ambition affichée : faire progresser tout le club

Non, ici pour se faire remarquer, pas de tissu ni de camaïeu : le staff recentre le propos sur le jeu. "Notre ambition ? Devenir un meilleur staff, une meilleure équipe, de meilleurs joueurs, et même de meilleurs dirigeants. On a fait 13 victoires, 1 nul et 12 défaites lors des deux dernières saisons, qui nous ont situé à la 8ème place. Je me dis qu'avec une simple victoire de plus, on serait dans une réelle progression" souligne Nicolas Godignon. Une progression que le manager général semble juger accessible. En tous cas, la "course au maintien" ne fait pas partie du vocabulaire briviste cette année.

Ces ambitions sportives sont confortées par la structure du club, notamment sur le plan financier. "Les très belles prestations de la saison dernière nous ont facilité la vie pour renouveler les abonnements ou encore pour trouver de nouveaux partenaires" se réjouit Jean-Pierre Bourliataud, directeur général du club. Les partenariats représentent en effet près de 50 % du budget, qui augmente de 6 % cette saison et atteint 17,4 millions d'euros.

Pour autant, le budget du CABCL sera à nouveau l'un des plus petits du Top 14. Mais entre finances et classement, il n'y a rien de mathématique et les blancs-noirs (et roses !) voudront encore le démontrer.