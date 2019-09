Rugby Fédéral 3 : Comment Enrico Januarie 37 ans ex champion du Monde Sud Africain de Rugby s'est engagé au RACC !

Châteauroux, France

Enerico Januarie 47 sélections avec les Springboks, jouera la saison prochaine au Racc relégué de fédéral 2. Les joueurs les passionnés de rugby se sont frottés les yeux quand ils ont appris qu'une telle pointure allait s'engager avec le club phare du rugby à Châteauroux. Car Ricky n'est pas en retraite. A 37 ans, il revient certes de blessure mais il y a quelques mois seulement il évoluait en TOP 14 soit le plus haut niveau du rugby français avec le SU Agen.

Dominique Aguillon dirigeant emblématique du Racc est à l'origine avec son président Alain Groleau de la venue de Januarie au Racc © Radio France - Sylvain ROGIE

Le champion du Monde 2017 a choisi Châteauroux pour un projet de reconversion. Dominique Aguillon, dirigeant emblématique du Racc nous raconte : "Ce n'est certes pas le premier joueur du Top 14 a signer en fédéral 3 mais dans le Berry avec une telle carte de visite c'est assez incroyable. Il a été séduit par le projet de reconversion que nous lui avons proposé. Ricky souhaite devenir entraîneur professionnel. Il a du choisir un club support pour obtenir d'ici deux ans ses diplômes fédéraux.

Dominique Aguillon : "Sa mission première sera de jouer"

Et pour cela Ricky ne voulait plus être dans une division ou il doit s'entraîner quatre à cinq fois par semaine. Sa mission première se sera de jouer dans un premier temps en équipe première. Dans un deuxième temps, il va intégrer un staff pour entraîner au Racc." Ensuite si l'ex champion du Monde obtient ses diplômes il pourra exercer dans des clubs de plus haut niveau. Mais la formation de Januarie s'étend sur deux ans. Pour l'instant il est inscrit pour obtenir ses diplômes fédéraux avec le Racc. La deuxième année il passera son diplôme d'éducateur sportif par alternance. Il sera à ce moment là, absent une semaine par mois. Comme Eniro Januarie n'est plus professionnel, il est aujourd'hui assistant d'éducation dans deux établissements à Châteauroux. Le lycée agricole et le collège La Fayette (ex collège Touvent). Mais patience pour découvrir ce champion du Monde qui est en France depuis huit ans pour son premier match officiel à domicile. En effet, les trois premières journées pour les rugbymens du Racc se disputeront à l'extérieur. Le quatrième week-end est un week-end de repos. Ensuite le premier match à domicile au stade des Chevaliers aura lieu le dimanche 13 Octobre avec pour les grands débuts de Januarie sur la pelouse des Chevaliers qui a énormément souffert avec la sécheresse. Et devinez quoi ! Ce sera un derby face à Issoudun ! Quant à la première journée de fédéral 3, elle a lieu ce dimanche 15 septembre. Les Rugbymens Castelroussins se déplaceront avec Ricky Januarie au Rugby Club Uzerchois.